Regina Elisabetta, "problemi con l'alcol": la scomoda rivelazione dal cuore del Regno Unito

In occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, Andrew Morton ha annunciato una scottante e non autorizzata biografia della Queen. Mentre i sudditi inglesi non aspettano altro che salutare la Royal Family e rendere omaggio alla Regina, la 96enne si ritrova a dover combattere con un'altra biografia non autorizzata. The Queen è il nuovo libro dell'autore nonchè royal watcher inglese.

All'interno di tale biografia ci sarebbero segreti inediti e per anni nascosti dalla famiglia reale. Alcune delle anticipazioni apparse sul Daily Mail riguardano l'annus horribilis, ovvero il 1992 quando la Sovrana dovette affrontare o due divorzi di Carlo e Andrea. "Elisabetta era fuori di sé quando i matrimoni sono crollati e si chiedeva ad alta voce quando avrebbe finalmente avuto una tregua". Fatto più sconvolgente però sarebbe quello che la Regina avesse sviluppato un problema con l'alcool: "Non beveva più un solo Martini dry la sera" ha dichiarato Morton.

Il suo staff avrebbe infatti notato che il modesto consumo di alcol era notevolmente aumentato. Un altro dettaglio inedito riguarda la scomparsa di Diana, avvenuta nel 1997. La scoperta avvenne a Balmoral.Proprio lì la Regina prima abbracciò e consolò Carlo e poi arrivò il panico. "Lei, Filippo e Carlo percorrevano il corridoio chiedendosi cosa si dovesse fare al riguardo" ha spiegato lo scrittore.

