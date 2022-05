Xi Jinping, la mossa che può rovinare il mondo in poche settimane: cosa c'entra il lockdown

26 maggio 2022 a

a

a

"Bisogna evitare una catastrofe economica": Marco Carnelos, ex ambasciatore dell’Italia in Iraq e già consigliere di tre presidenti del Consiglio, ha lanciato un appello ai leader mondiali. La guerra in Ucraina e le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia rischiano di farci sprofondare in una crisi economica senza precedenti. Il tutto, secondo l'esperto, sarebbe aggravato dall'ultima mossa di Xi Jinping, che ha rimesso la Cina in lockdown per via del Covid.

Joe Biden, la polizia dei mari schierata contro la Cina: i nuovi alleati Usa, ombre di guerra mondiale

"Con la Cina nuovamente in lockdown e la crisi economica sempre più pesante, è necessario che ogni ipotesi di cessate il fuoco sia accompagnata da una road map che delinei la progressiva sospensione delle sanzioni nei confronti della Russia, abbinata a misure per il rafforzamento della fiducia tra le parti impegnate nel confronto militare in Ucraina", ha spiegato Carnelos, come riporta Teleborsa. Poi ha proseguito: "Nel corso del World Economic Forum a Davos, il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha annunciato che il conflitto in Ucraina sta sottoponendo l’economia globale al test più importante dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una previsione condivisibile".

Vedete questa foto? È il più grande schiaffo mai ricevuto da Joe Biden: cosa si vede

I segnali di questa crisi ci sarebbero tutti: "L’inflazione tornata a livelli di quaranta anni fa, la crisi nelle catene di approvvigionamento, in particolare quella energetica e quella alimentare, stanno determinando seri rischi di una contrazione economica globale e un’incertezza generalizzata sulle prospettive future". E poi il ruolo fondamentale della Cina di Xi: "La situazione è aggravata anche dal rigido lockdown che la Cina ha decretato a causa della nuova ondata di Covid. Una situazione difficilissima, che è riflessa anche dalla borsa con perdite medie intorno al 20% negli ultimi mesi".

"Scherzate col fuoco. E vi brucerete": Xi Jinping minaccia Joe Biden, il punto di non ritorno si avvicina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.