Sergej Shoigu, il piano segreto per vincere subito la guerra: chi arriva in battaglia

27 maggio 2022

"In campo i militari più esperti". Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu prepara il piano definitivo per sferrare l'assalto finale all'Ucraina. Come riporta Repubblica, il parlamento russo ha approvato una norma che alza l'età massima per combattere nelle esercito da 40 a 50 anni. Una scelta quella del ministero della Difesa che punta ad avere uomini più esperti al fronte, ma nessuno parli di mobilitazione generale.

Questa misura cerca di bypassare l'eventuale malcontento nel Paese per una chiamata alle armi generale che possa sfociare in qualche rivolta anti-Putin. Il governo russo ha dunque scelto la strada del reclutamento allargato aumentando semplicemente l'età per poter indossare la divisa. Ma questa mossa appare come una sorta di ripego per far fronte alle numerose perdite tra i soldati russi, si parla di almeno 15mila morti con una quantità impressionante di feriti.

Circa un terzo della forz ausata per l'invasione sarebbe fuori dai giochi e i combattimenti durissimi in Donbass hanno decimato la fanteria. Così lo zar ha bisogno di nuove recliyte da mandare dietro i Terminator che provano a sfondare le linee. Sergej Shoigu annunciando la misura ha spiegato che per utilizzare alcune armi di precisione seve l'eseperienza degli specialisti in un'età che oscilla tra i 40 e i 45 anni. Insomma i russi hanno bisogno di forza "lavoro" combattente e in tempi rapidi. Un segnale che la guerra è arrivata a uno snodo cruciale.

