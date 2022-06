Regina Elisabetta, terrore a poche ore dal Giubileo: "Fatemela vedere", raid a Buckingham Palace

01 giugno 2022 a

Un uomo è entrato a Buckingham Palace per "vedere la Regina Elisabetta": si tratta di Connor Attridge, 28 anni, subito individuato e arrestato dalla polizia. Pare sia riuscito a superare le guardie di sicurezza entrando da un cancello riservato ai veicoli. Un cancello che in quel momento era aperto per far entrare una vettura autorizzata. Quando a Palazzo ci si è accorti dell'intruso, erano in corso i preparativi per il Giubileo di Platino, l'evento che si terrà dal 2 al 5 giugno per celebrare i 70 anni record del regno di Elisabetta.

Un membro dello staff, dopo averlo notato, gli avrebbe intimato di fermarsi. Ma lui, stando alle indiscrezioni riportate da People, sarebbe andato avanti dicendo: "Voglio entrare, voglio vedere la Regina". Alla fine, però, è stato accompagnato fuori e arrestato. In ogni caso, Sua Maestà non era a Palazzo quando il 28enne si è introdotto nell’edificio. Si trovava a Balmoral in Scozia per un breve momento di relax prima dei tanto attesi festeggiamenti. Solo ieri è tornata a Windsor.

Intanto l'avvocato del 28enne, Daniel Mullin, ha fatto sapere che Connor ha problemi mentali e "nessuna intenzione di spingersi oltre". Una decisione da parte dei giudici, però, arriverà solo il 28 giugno. Al giovane è stata concessa la libertà provvisoria su cauzione, a condizione di rispettare un coprifuoco e di essere monitorato da un braccialetto elettronico. Per finire, gli sarebbe stato ordinato di non andare a Londra se non per assistere all'udienza in tribunale.

