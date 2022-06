Donald Trump, il ritorno terrorizza il mondo: "Guerra civile", la frase agghiacciante

02 giugno 2022 a

"Guerra Civile". Queste due parole compaiono in un recente post di Donald Trump pubblicato sul suo social media Truth in risposta a un utente in cui appunto si suggeriva la "civil war". Non si capisce però se questa "guerra civile" negli Stati Uniti sia una previsione o una proposta, Di certo c'è che i Trump sono tornati prepotentemente protagonisti della scena politica americana. Donald Trump Junior, figlio dell’ex presidente Usa, ha scritto un tweet sui 33 milioni di dollari chiesti da Joe Biden al Congresso ad aprile: "Ucraina uno dei Paesi più corrotti al mondo. Che ne dici se li usiamo per aiutare gli americani bisognosi?". I toni insomma, sono questi.

Ora con le elezioni di medio termine, osserva Affaritaliani, potrebbe cambiare lo scenario. L'inflazione negli Stati Uniti è ai massimi storici, all'8,5 per cento, il tasso più alto da dicembre del 1981. Tra le cause sicuramente c'è anche la guerra in Ucraina. Così l8 novembre gli americani saranno chiamati alle urne per le elezioni parlamentari di midterm per la Camere del Congresso e il Senato. Questo voto è importante sia perché dà un'idea della situazione del Paese sia perché garantiscono o meno il controllo del Congresso da parte del presidente per far passare le leggi. I Democratici al momento controllano di poco le due Camere ma i sondaggi sono sfavorevoli.

E poi c'è quella parola, "Guerra civile", che riecheggia nel Paese. I repubblicani di Trump sono tornati. La "guerra" contro i dem è solo all'inizio.

