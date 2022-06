Meghan Markle rovina il Giubileo di Platino? Indiscrezioni, il piano perfetto contro la Regina Elisabetta

03 giugno 2022 a

Manca veramente poco all'evento più atteso dell'anno del Regno Unito. Tre giorni e la Regina Elisabetta festeggerà i suoi 70 anni di regno, un traguardo che nessuno mai prima d'ora aveva raggiunto. Anche se tutti gli occhi dovrebbero essere puntati su di lei, in molti stanno aspettando anche l'arrivo delle 'pecore nere' a corte: il principe Harry e Meghan Markle. Dopo la rinuncia allo status di reali e l'esplosiva intervista televisiva con Oprah Winfrey, a palazzo aleggia il timore che la loro presenza, specie quella dell'attrice americana Markle, possa oscurare la festa del Giubileo di Platino.

Sulla loro presenza ai vari eventi c'è un grande punto di domanda. I due sono in arrivo dalla California assieme ai loro due figli Archie e Lillibet. Secondo alcune indiscrezioni, per ridurre le loro apparizioni in pubblico, è previsto che all'arrivo vengano scortati direttamente nel cottage di campagna, lasciando negli Usa la maggior parte dei loro collaboratori. Una cosa è certa, secondo quanto deciso da Backingam Palace, i Sussex non saranno sul balcone in occasione del Trooping the colours, evento al quale faranno parte solo i membri reali in servizio.

Sarebbe confermata invece la loro presenza solo venerdì alla cerimonia religiosa nella cattedrale di Saint Paul, altri invece sostengono che potrebbero prendere parte anche all’apparizione di domenica al balcone di Buckingam Palace insieme al resto della famiglia. Ma saranno davvero contenti gli inglesi della loro presenza? Secondo un sondaggio Yougov il 63% della Gran Bretagna non ama la coppia. Harry e Meghan siete davvero sicuri di voler partecipare al Giubileo?

