Vladimir Putin, "cancro in stato avanzato. La sua fine è vicina": il dossier-bomba dell'intelligence Usa

Vladimir Putin è un malato di cancro in stato avanzato. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di intelligence degli Stati Uniti: si tratta di documenti segreti, che però sono trapelati su Newsweek, che cita tre alti funzionari che hanno accesso al dossier. La salute del presidente russo è quindi oggetto di un’intensa discussione all’interno dell’amministrazione di Joe Biden, che ha ovviamente tutto l’interesse a capire se Putin è davvero malato e quanto è grave la sua situazione.

Lo scorso aprile il leader del Cremlino avrebbe subito un trattamento per un cancro in stato avanzato. Inoltre nel rapporto di intelligence si conferma che a marzo si sarebbe verificato un tentativo di assassinare Putin, evidentemente senza successo. Ciò però avrebbe reso ancora più paranoico il presidente russo, che avverte il pericolo di essere deposto anche a causa della finora fallimentare invasione dell’Ucraina. Mosca ha infatti fallito tutti gli obiettivi iniziali, ovvero quelli di prendere la capitale Kiev in pochi giorni e di deporre il presidente Volodymyr Zelensky.

“La presa di Putin è forte ma non più assoluta - ha affermato uno degli alti ufficiali entrati in contatto con Newsweek - la situazione all’interno del Cremlino non è mai stata così tesa durante la sua presidenza, tutti avvertono che la sua fine potrebbe essere vicina”. Nel dossier, però, si precisa che al momento non è facile valutare con esattezza il reale stato di salute di Putin, dato che è sempre più isolato e attento a evitare contatti esterni alla sua cerchia più stretta”.

