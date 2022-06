Vladimir Putin, "chi ha provato a ucciderlo": si infiamma la lotta all'interno del Cremlino

02 giugno 2022 a

Sta facendo scalpore in tutto il mondo il dossier dell’intelligence americana sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. Il presidente russo sarebbe malato di cancro in stato avanzato e sarebbe stato sottoposto a un intervento nel mese di aprile. All’interno dello stesso report si conferma che che si è verificato un tentativo di assassinare Putin lo scorso marzo. Episodio che era già stato svelato una decina di giorni fa da Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina.

“C’è stato un tentativo non molto tempo fa di assassinare Putin - aveva rivelato Budanov all’Ukrainska Pravda - è stato addirittura aggredito, si dice, da rappresentanti del Caucaso, ma si tratta di una informazione non pubblica. Il tentativo è stato due mesi fa ed è fallito”. Stando alle indiscrezioni, tra il tentato assassinio e la malattia Putin sarebbe diventato sempre più paranoico e isolato, tanto che all’interno del Cremlino starebbe crescendo la preoccupazione sul da farsi nel caso in cui il presidente venisse meno.

Secondo il rapporto dell’intelligence americana, l’isolamento di Putin “rende sempre più difficile capire in modo preciso” le sue condizioni di salute. Gli 007 americani sono però convinti che al Cremlino “sentendosi avvicinare la fine, la lotta di potere non è mai stata tanto intensa”. Inoltre pur dando per certo che Putin sia malato, l’intelligence avvisa che “non dobbiamo metterci in una posizione di attesa” perché “un eventuale vuoto di potere dopo Putin potrebbe essere estremamente pericoloso per il mondo”.

