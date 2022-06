Ucraina, la guerra in diretta. Guterres: "Fermare subito le violenze". E gli Usa incontrano gli alleati: si valuta il piano di pace italiano

04 giugno 2022 a

Al 101esimo giorno ancora niente tregua in Ucraina. Sul preoccupante tema della fame, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che "la situazione peggiorerà, perché inglesi e americani sanzionano i nostri fertilizzanti. La Russia è un capro espiatorio per la crisi alimentare". Da qui la proposta di offrire i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l'export del grano in Ucraina. Intanto l'Occidente, con l'Unione europea in prima linea, ha approvato il nuovo pacchetto di sanzioni. A pagarne le conseguenze i “macellai di Bucha”, la famiglia di Peskov, la presunta amante di Putin e diversi oligarchi russi.

Ore 05:47 Guterres: fermare subito le violenze

"Rinnovo il mio appello per l’immediata cessazione della violenza, per l’accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l’evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali" sono state le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in una dichiarazione alla Cnn.

Ore 00.10 Cnn, incontri Usa e alleati, si valuta piano Italia

Nelle ultime settimane funzionari statunitensi "si sono incontrati regolarmente con le loro controparti britanniche ed europee per discutere di potenziali piani per un cessate il fuoco e per porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato" e "tra gli argomenti affrontati c'è stato il piano in quattro punti proposto dall'Italia alla fine del mese scorso". Lo afferma la Cnn che cita fonti interne ai colloqui.

