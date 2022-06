Meghan Markle e Harry "lo hanno fatto in gran segreto nella cappella di Windsor": bomba della Bbc

05 giugno 2022 a

Nei giorni del Giubileo di Platino, la celebrazione per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, i fari sono puntati anche sul principe Harry e Meghan Markle, i due ribelli tornati per la sovrana, seppur tenuti a debita distanza da William e Kate Middleton, con cui i rapporti sono ai minimi termini.

E insieme a Harry e Meghan ecco Lilibet, la figlia, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la secondogenita della coppia, arriva a Londra tre giorni fa con i genitori e il piccolo Archie. E Lilibet ha compiuto proprio ieri, sabato 4 giugno, il suo primo anno.

Ma c'è un'indiscrezione che ha mandato in fibrillazione il Regno Unito. A rilanciarla è stata Sarah Campbell, corrispondente della Bbc avvezza a faccende reali, secondo la quale "è possibile che Lilibet sia stata battezzata in gran segreto a Windsor", sempre ieri. Già, perché la piccolina non ha ancora ricevuto il sacramento, dunque in molti ritengono possibile che possa averloi ricevuto proprio in gran segreto e in queste ultime ore nella cappella privata del castello di Windsor, ovviamente con la presenza della Regina Elisabetta.

