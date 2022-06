Kate Middleton "disgustata" da Camilla Parker Bowles: lo sconvolgente video rubato in cattedrale

05 giugno 2022 a

I dettagli sono tutto. E un dettaglio carpito all'interno della cattedrale di St Paul nell'ambito del Giubileo di Platino per celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, sta letteralmente facendo impazzire il Regno Unito e anche tutto il mondo.

Si parla di Kate Middleton, ancora lei. E non si parla della moglie del principe William per il "wow" esclamato quando ha visto Meghan Markle e il suo vestito bianco (altro dettaglio che ha fatto molto parlare). Già, ora si parla della Duchessa per la reazione che ha avuto quando si è resa conto che al suo fianco era seduta Camilla Parker Bowles, reazione che potete vedere nel video qui in calce.

Nelle immagini si vede Kate Middleton, seduta ed elegantissima in giallo, voltare lo sguardo a sinistra: ecco che vede Camilla, seduta al fianco del principe Carlo. Dunque raddrizza lo sguardo ma si spende in una eloquente smorfia, che pare di profondo disappunto, quasi di disgusto. Immagini che hanno scatenato gossip e illazioni. E in molti pensano che quella smorfia sia una sorta di proiezione di quel che pensa William di Camilla, la donna che ha preso il posto di sua madre, Lady Diana Spencer, al fianco di Carlo.

