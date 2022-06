Kate Middleton si gira e trova Meghan Markle? Cosa le esce di bocca, "ecco il labiale": pazzesco a St Paul

04 giugno 2022 a

a

a

Alla funzione che si è svolta nella cattedrale di St Paul tutti gli occhi erano puntati sui duchi di Cambridge e su quelli di Sussex, dato che era la prima volta dalla cosiddetta “Megxit” che si trovavano nello stesso posto in pubblico. Sia Kate Middleton e il principe William che Meghan Markle e il principe Harry hanno infatti partecipato alla funzione per onorare i 70 anni della regina Elisabetta sul trono.

Meghan e Harry, umiliazione totale al Giubileo: spunta la foto all'interno della cattedrale... | Guarda

Ovviamente le coppie non si sono trovate faccia a faccia, ma i fan sono convinti di aver individuato la reazione della Middleton quando si è accorta della presenza della Markle all’interno della cattedrale. La BBC ha filmato l’intero evento e sui social è diventata virale una clip in cui Kate, dopo aver preso posto al fianco del marito William, si è voltata alla sua sinistra e ha guardato in una direzione che sembrava quella dove erano seduti i duchi di Sussex. Ad attirare l’attenzione è però stata soprattutto una parola che Kate avrebbe pronunciato subito dopo.

"Arrivano?". E la Regina Elisabetta gela il nipotino Louis, "come gli ha risposto": la bomba dell'esperto di labiale

In attesa che i tabloid britannici scatenino gli esperti di labiale, molti fan sono convinti che la Middleton abbia detto “wow”, che può essere interpretato come un “Harry e Meghan hanno avuto il coraggio di presentarsi”. Ovviamente non vi sono certezze su cosa abbia detto la duchessa o a chi si riferisse. I duchi di Sussex sono apparsi un po’ nervosi nel loro primo evento ufficiale dalla “Megxit”. Assente giustificata, invece, la regina Elisabetta, per via della stanchezza del primo giorno.

Harry e Meghan umiliati in mondovisione al Giubileo: come li hanno accolti gli inglesi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.