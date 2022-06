Kate Middleton, la figlia Charlotte fruga nella borsa di Camilla e... dal Giubileo, la foto definitiva

04 giugno 2022 a

La Principessa Charlotte è subito balzata in testa in termini di preferenze tra i fan dei reali. Non è la prima volta che la figlia di Kate Middleton e il Principe William si mette in mostra attirando l'attenzione dei fotografi. Durante i festeggiamenti del Giubileo di Platino la principessa si è unita ai suoi fratelli, il principe George e il Principe Louis alla duchessa di Cambridge e alla duchessa di Cornovaglia a percorrere in carrozza il Mall to Horse Guardie Parade per il concerto storico di giovedì 2 giugno.

Un'adorabile serie di fotografie ha fatto sorridere i fan della famiglia reale. Si è vista la bambina di sette anni, elegantissima nel suo abito blu di chiffon Patachou, sporgersi dalla carrozza per frugare nella borsetta di Camilla. nStava forse cercando delle caramelle? Alcuni fan hai commentato la scena sui social: "La principessa Charlotte che curiosa nella borsa di Camilla è tutto!", e ancora: "Mi chiedo se Camilla sia il tipo di nonna che contrabbanderebbe dolci nella sua borsetta per Darli 'segretamente' ai bambini".

Sempre nella stessa occasione, un'altra scena 'sfacciata' della bambina ha fatto sorridere il pubblico. La principessa è stata fotografa mentre riprendeva il fratello minore Louis invitandolo a smettere di salutare la folla con un 'pacchetta' sulle mani. O ancora è stata avvistata mentre giocava a combattere con la cugina Mia Tindall, otto anni, nella finestra dell'ufficio del maggiore generale che si affacciava sulla piazza d'armi di Whitehall. Che dire, sicuramente Charlotte, con il suo carattere peperino, darà del filo da torcere ai suoi genitori!

