Harry e Meghan Markle umiliati in mondovisione al Giubileo: il video, come li hanno accolti gli inglesi

Il principe Harry e Meghan Markle erano sicuramente i più attesi al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, la più longeva dei sovrani al mondo. Il Giubileo di Platino, lo ricordiamo, festeggia i 70 anni di regno di Sua maestà che - in questi ultimi mesi - ha dovuto fare i conti con molti problemi: il Covid, la morte di suo marito Filippo, gli scandali a corte causati da suo figlio Andrea, da Harry e dalla moglie Meghan Markle.

Alle celebrazioni che si sono tenute oggi nella cattedrale di San Paolo a Londra Harry e Meghan sono stati letteralmente travolti dai “buu” dei sudditi presenti fuori dalla Chiesa. Una vera e propria figuraccia secondo i tabloid britannici, che non si sono persi nemmeno un istante di quello che è accaduto. Ricordiamo che la coppia non fa più parte della famiglia reale inglese dopo l'addio ufficiale. Due anni e mezzo fa i due hanno lasciato la Corona nel frastuono mediatico più forte.

Gli occhi di tutti oggi erano puntati su William e Kate Middleton, che il popolo inglese adora molto più di Harry e Meghan. Adesso quei fischi in piazza fanno parlare i giornali di tutto il mondo: perché i sudditi hanno deciso di accoglierli così? Sicuramente il loro addio alla Corona non è stato preso positivamente da nessuno. Ma la Regina, dai rumors, vorrebbe un po' di tranquillità dopo un periodo difficile, pieno di preoccupazioni. Si sa: Elisabetta è sempre stata forte. In questo momento più che mai.

