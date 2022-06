Disneyland Paris, "Mi vuoi sposare?": finisce malissimo dopo questa frase

07 giugno 2022 a

Una delle proposte di matrimonio più classiche che si siano mai viste è quella fatta davanti al Castello della Bella addormentata nel bosco di Disneyland Paris. Estremamente romantica e sdolcinata è molto quotata tra gli uomini che desiderano chiedere la mano della proprio amata. Ed è proprio quello che ha fatto anche un ragazzo in visita al parco giochi parigino. Ma una volta inginocchiato davanti alla sua ragazza, proprio nel momento più bello, tutto è precipitato.

In un momento così romantico, ripreso con un video fatto dall'amico della coppia, un impiegato di Disneyland ha interrotto tutto strappando dalle mani dell'uomo l'anello che stava per mettere al dito della compagna, ordinandogli di scendere dalla postazione. "Questo impiegato Disneyland ha rovinato il giorno più bello della vita del mio migliore amico" ha commentato l'autore del video. Ques'ultimo è diventato virale su Reddit. Il dipendente, autore di tale scortesia ha commentato:"Grandioso ma meglio se lo dice qui sotto".

Ecco il video della proposta andata a rotoli:

In realtà lo sfortunato fidanzato aveva chiesto il permesso per piazzarsi sulla piattaforma, ricevendo l'approvazione dai suoi colleghi. Il portavoce della Disney ha dichiarato a Newsweek: "Ci siamo scusati con la coppia e abbiamo proposto loro di rifarlo" sperando che almeno questa volta non ci siano interruzioni. Che figuraccia.

