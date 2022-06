Berlino, auto piomba sulla folla: un morto, otto feriti. Chi c'era alla guida, la zona maledetta

08 giugno 2022 a

Una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite a Berlino, quando un veicolo ha travolto la folla nei pressi del viale Kurfuerstendamm. Lo ha riferito l'emittente Rbb sul proprio sito web, citando i vigili del fuoco. La testata precisa che il veicolo si è fermato in parte sul marciapiede, in parte in un negozio.

Il conducente della Renault Clio sarebbe stato fermato dai passanti mentre tentava di fuggire dal luogo dell'incidente. A riferirlo è la stampa locale, citando alcuni testimoni secondo cui l'uomo sarebbe stato poi consegnato dai passanti alla polizia. Il conducente è stato fermato ed è sotto interrogatorio non solo per capire la dinamica dell'incidente ma perché non è chiaro se si sia trattato di un'azione intenzionale o se la persona alla guida abbia perso il controllo del veicolo. Sul posto, ci sono anche diverse ambulanze, accorse per soccorrere i feriti, alcuni dei quali sono in condizioni gravi.

Il luogo in cui l'auto ha investito la folla è l'incrocio tra la Rankestraße e la Tauentzienstraße, in corrispondenza della Breitscheidplatz, dove il 19 dicembre 2016 un camion investì un mercatino di Natale uccidendo 12 persone e ferendone 56. Alla guida del mezzo Anis Amri, rimasto ucciso pochi giorni più tardi a Sesto San Giovanni durante un controllo della polizia. A sottolinearlo è la Bild.

