Gruppo Wagner, come è stato ammazzato il boia Andonov: un colpo pazzesco

08 giugno 2022 a

a

a

Un mercenario russo, che ha guadagnato notorietà per aver massacrato prigionieri di guerra e civili nel Donbas, è stato ucciso combattendo in Ucraina. Vladimir Andonov, 44 anni, specialista in sabotaggio e ricognizione nei ranghi del "gruppo Wagner", è stato colpito da un cecchino vicino a Kharkiv durante una missione notturna il 5 giugno.

Ecco i "mostri di Motyzhyn": chi sono i peggiori soldati di Putin: "Ecco come ammazzano, raccapricciante"

Andonov era conosciuto dai russi come "Vakha" o "il volontario della Buriazia" dal nome della regione siberiana da cui proveniva, ma per gli ucraini era "il boia" a causa dei massacri che ha contribuito a compiere nel Donbass già nel 2014. Faceva parte di un'unità che ha conquistato la città di Logvinovo, nel Donbas, all'inizio del 2015, dove tre prigionieri ucraini sono stati successivamente trovati giustiziati in una fossa poco profonda; uno era stato colpito a un occhio.

La mossa decisiva del Gruppo Wagner che può regalare la vittoria finale a Putin: cosa hanno fatto i miliziani

Andonov si era vantato della missione ai media russi, incluso il modo in cui la sua unità era stata incaricata di «distruggere tutte le forze del nemico» e che «non c'erano stati sopravvissuti» all'attacco.

Gruppo Wagner, il missile Stinger distrugge tutto in un secondo: che fine fa il comandante Botashev

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.