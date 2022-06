Joe Biden, "solo 4 missili Himars": coltellata a Zelensky, la scelta che può consegnare l'Ucraina a Putin

09 giugno 2022 a

Joe Biden sta rallentando la fornitura dell’artiglieria a lungo raggio a Kiev: ne sono convinti alcuni analisti o osservatori della guerra in Ucraina citati dal Corriere della Sera. Il motivo? Poca chiarezza nella strategia della Casa Bianca. L'impegno americano promesso all'inizio del conflitto starebbe iniziando a venire meno. Basti pensare che delle 60 batterie di missili a lungo-raggio Himars chieste dagli ucraini, gli Stati Uniti finora ne avrebbero inviate solo quattro. "Un gesto praticamente simbolico", hanno sostenuto il colonnello John Barranco dei Marines, Benjamin Johnson dell'Esercito e Tyson Wetzel dell'Air Force, in un commento per il centro studi "Atlantic" di Washington.

Intanto gli ucraini continuano a farsi sentire: "Se ottenessimo rapidamente armi occidentali a lungo raggio, i nostri difensori saranno in grado di ripulire Severodonetsk in due o tre giorni", ha detto il governatore della regione di Luhansk, Gaidai. A questo punto, però, la domanda è: per quanto tempo ancora l'Occidente vorrà sostenere l'Ucraina? A tal proposito il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ha ironicamente detto: "È interessante notare come ci sia quasi un istinto naturale tra gli analisti e i commentatori della stampa a considerare inevitabile il declino dell’unità occidentale".

Sullivan, poi, ha aggiunto: "In questi giorni abbiamo visto ripetuti segnali di determinazione da parte dei nostri alleati. E penso che sia dal vertice G7 che da quello Nato arriveranno segnali davvero impressionanti di forza e di volontà comune". Le due riunioni sono in programma per fine mese in Germania e in Spagna.

