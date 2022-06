Ucraina, la guerra in diretta: "Rischio colera", russi travolti dall'epidemia?

10 giugno 2022 a

La lenta ma inesorabile avanzata dei russi in Donbass, l'allarme sulla dipendenza dalle armi occidentali di Kiev. La guerra in Ucraina è in una nuova fase di stallo, con Severodonetsk che potrebbe segnare la svolta decisiva nel conflitto giunto al giorno 107. Sul piano diplomatico, tiene banco la sorte dei due mercenari inglesi condannati a morte nella Repubblica popolare di Donetsk dopo un processo definito "farsa" dal governo di Boris Johnson. Inquietano invece le parole del presidente Vladimir Putin, che si è di fatto paragonato allo Zar Pietro il Grande.

Ore 8.08: "Rischio colera a Mariupol"

La autorità occupanti russe "stanno lottando" nel tentativo di ripristinare i servizi pubblici di base per la popolazione nei territori occupati mentre a Mariupol diventa sempre più grande il rischio di una grave epidemia di colera. Così il Ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto sulla situazione in Ucraina. Secondo l'intelligence di Londra, "l'accesso all'acqua potabile è incostante, mentre continuano le gravi interruzioni dei servizi telefonici e di Internet. Sussiste probabilmente una grave carenza di medicinali a Kherson, mentre Mariupol è a rischio di una grave epidemia di colera. Da maggio sono stati segnalati casi isolati di questa malattia. I servizi medici a Mariupol sono probabilmente già vicini al collasso" e un'eventuale epidemia "aggraverà ulteriormente la situazione". Inoltre, l'intelligence britannica conferma che i combattimenti continuano intorno a Severdonetsk, della quale "la Russia ha di nuovo il controllo della maggior parte", anche le sue forze hanno fatto pochi progressi nei tentativi di circondare l'area tuttora mantenuta dai difensori, che sono trincerati nella zona industriale.

Ore 7.48: "Esercito ucraino arretra in prima linea"

L'Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'Occidente per combattere Mosca. Lo ha dichiarato il vice capo dell'intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky, in un'intervista pubblicata questa mattina dal quotidiano britannico The Guardian. "Questa è ormai una guerra di artiglieria. I fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l'Occidente ci dà", ha sottolineato Skibitsky. Secondo il funzionario, la superiorità numerica dell'artiglieria russa su quella ucraina è di 15 a uno. "I nostri partner occidentali ci hanno dato circa il 10 per cento di quello che hanno", ha sostenuto il funzionario, precisando che le forze di Kiev usano 5-6 mila colpi di artiglieria al giorno. "Abbiamo quasi esaurito tutte le nostre munizioni e ora stiamo usando proiettili standard Nato calibro 155 millimetri. Anche l'Europa fornisce proiettili di calibro inferiore, ma, man mano che li esaurisce, la quantità sta diminuendo", ha affermato Skibitsky.

Ore 7.36: "I russi hanno lanciato di tutto tranne la bomba atomica"

Le forze russe "hanno lanciato sul fronte praticamente tutto ciò che si può lanciare ad eccezione delle armi nucleari". Lo ha detto in una conversazione con la Bbc Mikhaylo Podolyak consigliere del presidente Volodymyr Zelensky.



Ore 7.26: "Putin celebra Pietro il Grande e si paragona a lui"

Nei commenti rilasciati alle tv russe in occasione del 35esimo anniversario dalla nascita di Pietro il Grande, il presidente russo Vladimir Putin si è paragonato allo Zar tracciando un parallelo tra quelle che ha descritto come le loro due imprese storiche gemelle per riconquistare le terre russe: "A quanto pare, spetta anche a noi restituire (ciò che è della Russia) e rafforzare (il Paese). Se partiamo dal fatto che questi valori fondamentali costituiscono la base della nostra esistenza, riusciremo sicuramente a risolvere i compiti che abbiamo di fronte", ha detto, citato dal Guardian.

Ore 6.44: "I russi avanzano a Severdonetsk ma scarsi progressi"

"I combattimenti continuano intorno a Severdonetsk. La Russia ha di nuovo il controllo della maggior parte della città, ma le sue forze hanno fatto pochi progressi nei tentativi di circondare l'area più ampia da nord e da sud". E' quanto si legge nel bollettino quotidiano dell'intelligence britannica sull'invasione dell'Ucraina.

Ore 02.35: Zelensky a Macron, "Coordiniamo il percorso di ingresso dell'Ucraina in Ue"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron hanno discusso del sostegno umanitario e militare all'Ucraina durante una telefonata. Ad annunciarlo lo stesso Zelensky con un tweet che ha detto di aver aggiornato il suo omologo francese sulla situazione al fronte. "Particolare attenzione è stata dedicata al percorso di avvicinamento dell'Ucraina verso l'Unione Europea - si legge sul social - stiamo coordinando i passi".

