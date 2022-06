Vladimir Putin, "come va al bagno, guardate la sua scorta": video virale, pesantissimo sospetto

10 giugno 2022 a

La paranoia di Putin sembra non conoscere limiti. Pare infatti che l'Fso - il servizio segreto personale del presidente - sia stato incaricato, durante gli spostamenti dello zar, di raccogliere le sue urine e le sue feci per poi metterle in sacche sterilizzate e riportarle in patria. Il motivo? Evitare che possano essere trovate e ispezionate da agenti stranieri. Putin, infatti, non vuole correre il rischio che informazioni sensibili su di lui, come quelle relative allo stato di salute, possano finire in mani sbagliate.

La notizia è stata pubblicata dal settimanale francese Paris Match e ripresa da Jacopo Jacoboni su La Stampa. Tutto sarebbe venuto a galla nell'ottobre del 2019, dopo la visita di Putin in Arabia Saudita. Alcune fonti in Medio Oriente hanno riferito ai francesi che tutto quello che viene raccolto viene poi collocato in una valigia speciale. La pratica, comunque, andrebbe avanti da un po'.

A confermare il tutto un video risalente al 2019, quando Macron aveva ricevuto il presidente russo a Versailles. Nel filmato, rilanciato ieri dai reporter investigativi del team Navalny ma pubblicato nel 2019 da Jonah Fisher della Bbc, si assiste al momento in cui lo zar fa un pausa per andare al bagno. Accanto a lui ben sei uomini della scorta, due dei quali escono dopo di lui, con qualche ritardo. Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci su una malattia del presidente. La "tutela" delle sue feci potrebbe servire proprio a questo, a far sì che sulle sue condizioni fisiche non si venga a sapere nulla.

