Russia, la busta paga di un soldato: la cifra record che offre Putin

11 giugno 2022 a

a

a

I soldati russi scarseggiano. E in un momento come questo, in cui l'esercito di Putin starebbe lentamente avanzando soprattutto nell'Est dell'Ucraina, il Cremlino non può permettersi di perdere altre forze. Di qui l'idea di incentivare gli arruolamenti con stipendi alti, bonus e facilitazioni. Stando a quanto riporta il Messaggero, a quelli che decidono di arruolarsi e di partecipare alla guerra in Ucraina sarebbero state promesse paghe quasi cinque volte più alte del normale.

Sergej Kirienko, il "Kinder sorpresa" russo: ecco chi è il Viceré del Donbass

Diverse offerte sarebbero apparse pure su alcuni siti web di lavoro russi, come fa sapere El Paìs. Negli annunci si parla di “specialisti della mobilitazione in tempo di guerra”. Basti pensare che a Tula, città a circa 200 chilometri da Mosca, a coloro che accettano di arruolarsi per tre mesi verrebbe offerta una paga mensile di 170mila rubli, cioè circa 3mila dollari, una paga quattro volte più alta della media nella regione, stando a quanto riporta il Moscow Times.

"Quando muore Vladimir Putin?". Perché questa terribile domanda fa il giro della Russia

Secondo il Washington Post, di solito invece nell'esercito russo la paga è di circa 1.100 dollari al mese. Adesso però Mosca ha bisogno di aumentare velocemente il numero dei soldati per non perdere quanto conquistato finora. Stando a El Paìs, per ingaggiare più uomini, le potenziali reclute verrebbero persuase con delle bugie: per esempio verrebbe detto loro che non verranno inviati in zone di guerra oppure che potranno risolvere il contratto quando vogliono. La Russia si trova in queste condizioni anche perché continua a parlare di "operazione speciale" in Ucraina e non di guerra. Cosa che invece le consentirebbe di imporre l'arruolamento obbligatorio.

Mariupol, sfregio russo a Zelensky: "Cambiato il nome alla città", come si chiama oggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.