Perché i droni ucraini cadono. Retroscena: così Putin sta disintegrando l'Ucraina

Cosa sta succedendo ai droni ucraini? Se all'inizio della guerra sembravano un'arma fondamentale per la resistenza adesso cominciano a fare cilecca: cadono, mandano video "torbidi", le comunicazioni non funzionano. Il perché lo spigano Andrea Marinelli e Guido Olimpio nel loro punto sulla guerra pubblicato dal Corriere: è la conseguenza della guerra elettronica che Mosca sta utilizzando sempre più massicciamente. Spiegano che la cyber war era iniziata nell'ora X dell'invasione, ma poi aveva rallentato perché i russi non volevano esporre più di tanto i propri sistemi. Il quadro è cambiato in modo netto in parallelo all'offensiva nel Donbass.

Le notizie che arrivano dall'Est dell'Ucraina parlano infatti di problemi crescenti per la resistenza, a causa della guerra elettronica dei russi che ha intensificato la presenza di apparati appaiandola a colpi mirati. Con i droni nel mirino di Mosca gli artiglieri ucraini sono meno precisi, e i velivoli mandati in avanscoperta non trasmettono più. Anche l'Ucraina usa gli stessi sistemi, ma ha di fronte quelli della Russia, molto esperta. E i risultati si stanno vedendo.

