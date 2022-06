Gruppo Wagner sterminato, "raid della squadra d'élite": chi ha ammazzato i mercenari

13 giugno 2022 a

In Ucraina è diventata piuttosto famosa una squadra d’élite composta da ex soldati dell’esercito britannico che ha ucciso circa 20 generali russi e 15 mercenari del gruppo Wagner. L’unità è composta da 12 uomini e ha trascorso sei settimane sul campo di battaglia, prendendo di mira gli ufficiali di Mosca e minando i progressi delle loro truppe in Ucraina. Lo scorso mese gli ex soldati britannici hanno teso un’imboscata ai temuti mercenari che aiutano la Russia, uccidendone 15.

È anche grazie a loro se il ministero della Difesa britannico ha affermato di avere le prove dell’impegno del gruppo Wagner nelle operazioni belliche di Mosca: il Cremlino ha sempre negato il coinvolgimento dei mercenari, ma ormai le testimonianze sono molteplici. D’altronde la Russia ha finora riportato oltre 35mila uomini morti in questa guerra, quindi non sorprende che si sia rivolta anche al gruppo Wagner per compensare le elevate perdite. Riguardo alla squadra d’élite che si è impegnata al fianco della resistenza ucraina, una fonte ha parlato con il Daily Star e ha rivelato diverse informazioni: “Sono 12 uomini che in totale hanno qualcosa come 120 anni di esperienza nelle forze speciali”.

“Sono completamente autosufficienti - ha aggiunto la fonte - hanno accesso a esplosivi, armi e munizioni. Almeno due sono medici da combattimento addestrati, gli altri sono veterani dell’Iraq e dell’Afghanistan, con un’età compresa tra i 29 e i 62 anni. Sanno che non possono permettersi di essere fatti prigionieri perché con ogni probabilità verrebbero torturati, processati e giustiziati come mercenari stranieri”.

