Ucraina, le notizie in diretta. Ambasciatore russo in Usa: "Le ammissioni del Pentagono sulle armi? Rischio escalation"

Siamo al 112esimo giorno di guerra. A Severodonetks si sta combattendo una battaglia feroce, brutale, "la peggioe che l'Europa abbia mai visto", per dirla con le parole di Volodymyr Zelensky. Mario Draghi, dopo il viaggio in Israele, si reca a Kiev insieme a Schlz e Makron. Sul fronte diplomatico lo stallo è totale, nonostante gli sforzi del Vaticano. Mosca dà l'ultimatum alla resistenza di Azot, impianto dove ci sarebbero oltre 500 civili.

Ore 09.31 Ucraina: stiamo respingendo gli attacchi a Severodonetsk

"I soldati ucraini stanno respingendo con successo i tentativi di attacco del nemico a Severodonetsk e Toshkivka, i combattimenti continuano". Questo quanto sositene lo Stato maggiore ucraino nel suo aggiornamento della situazione sul campo."A Severodonetsk, il nemico ha sparato contro le nostre postazioni con mortai, artiglieria e lanciarazzi multipli. Ha sparato contro le infrastrutture civili negli insediamenti di Severodonetsk, Lysychansk, Toshkivka, Ustynivka, Borivske e Metelkino. Un aereo dell'esercito nemico è stato colpito vicino a Belaya Gora", conclude lo Stato maggiore.

Ore 09.13 Ambasciatore russo negli Usa: segni di escalation

"È molto preoccupante che l'alto rappresentante del Pentagono ammetta la possibilità di espandere la fornitura di sistemi a lungo raggio": queste le minacciose parole dell'ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov, frasi consegnate all'agenzia Interfax. "Queste parole possono essere considerate come l'intenzione di Washington di optare per un'ulteriore escalation. Questo non fa che confermare che gli americani non hanno alcuna aspirazione a una soluzione pacifica". E ancora: "Non è una coincidenza che le dichiarazioni del funzionario siano state fatte alla vigilia di un'altra riunione degli Stati Uniti e dei loro alleati sul sostegno militare all'Ucraina", conclude Antonov.

Ore 09.12 Luhansk, 500 civili tenteranno fuga da Azot

Circa 500 civili chiusi in trappola nell’impianto chimico di Azot, a Sievierodonetsk, "tenteranno di lasciare la città attraverso un corridoio umanitario questa mattina": a confermarlo il governatore dell’Oblast di Luhansk, Sergey Gaidai. "I bombardamenti russi sulla fabbrica - riprendee - sono così pesanti che le persone non possono più resistere all'interno dei rifugi, il loro stato psicologico è al limite". Mosca ha avanzato la proposta di un corriodio umanitario.

Ore 08.51 Mosca: corridoio umanitario per i civili dentro l’Azot

Moasca annuncia l’apertura di un corridoio umanitario per i civili rifugiati nello stabilimento Azot di Severodonetsk. Ma nella città la battaglia continua ad infuriare in modo feroce e drammatico.

Ore 08.30 Russia: fuoco dall'Ucraina sul checkpoint di Krupets

Fuoco dall’Ucraina "ha investito il checkpoint di Krupets, nel distretto di Rylsky all’interno della Russia". Questo quanto denuncia e sostiene su Telegram il governatore di Kursk, Roman Starovoyt. La regione di Kursk confina con la regione di Sumy nel nord-est dell’Ucraina. Starovoyt ha sottolineato che non ci sono state vittime e che le guardie di frontiera hanno risposto al fuoco. Non è stato possibile verificare le sue affermazioni in modo indipendente.

Ore 08.04 Mosca, ultimatum ad Azot: deponete le armi oggi

Mosca ha intimato di arrendersi alle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimico Azot della città orientale di Severodonetsk entro le prime ore di oggi, mercoledì 15 giugno, così come riporta il Guardian. Il generale Mikhail Mizintsev, l'ufficiale che era a capo dell'assedio di Mariupol, ha detto che i combattenti dovrebbero "fermare la loro insensata resistenza e deporre le armi" a partire dalle 8 del mattino ora di Mosca (le 7 italiane). Alla vigilia il sindaco Oleksandr Stryuk ha affermato che dentro la fabbrica ci sono anche 560 civili.

Ore 07.22 Zelensky: nel Donbass perdite dolorose, ma dobbiamo resistere

"Nel corso dell'ultima giornata non sono avvenuti cambiamenti drastici nella battaglia per il Donbass. I combattimenti più feroci sono a Sievierdonetsk e in tutte le città e comunità vicine, come prima. Le perdite, purtroppo, sono dolorose. Ma dobbiamo resistere. Si tratta del nostro stato. È fondamentale resistere lì, nel Donbass". Ad affermarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, fornendo aggiornamenti sulla situazione sul terreno.

Ore 06.31 Intelligence Uk: russi controllano la maggior parte di Severodonetsk

Dopo un mese di feroci combattimenti e bombardamenti, secondo l'intelligence britannica ora i russi controllano la maggioranza di Severodonetsk e le truppe di Mosca si concentreranno sull'impianto Azot fino a quando i combattenti ucraini resisteranno nei bunker.

Ore 05.06 Ue, paura per gli aerei occidentali usati in Russia

L'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) ha reso pubblica tutta la sua preoccupazione per la sicurezza degli aerei di fabbricazione occidentale che continuano a volare in Russia senza avere accesso ai pezzi di ricambio e a una manutenzione adeguata. "È una situazione molto pericolosa", ha spiegato Patrick Ky, direttore esecutivo dell'Easa.

Ore 03.30 Mar Nero, flotta russa ha 20 missili da crociera

La flotta russa nel Mar Nero "minaccia l'Ucraina con 20 missili da crociera". A sostenerlo è il portavoce del comando operativo meridionale delle forze armate di Kiev, Vladislav Nazarov. "Due navi e un sottomarino equipaggiato con 20 missili da crociera continuano a rappresentare una minaccia di attacco missilistico dal mare", ha rimarcato.

Ore 01.48 Ucraina: intelligence Usa, guerra giunta a fase cruciale

La guerra in Ucraina è arrivata a una fase cruciale che potrebbe determinare l’esito a lungo termine del conflitto. È quanto riferiscono più fonti vicine all’intelligence Usa e occidentale, secondo quanto rilancia la Cnn che sottolinea anche come questo momento cruciale potrebbe costringere a prendere una decisione difficile anche i governi occidentali, che finora hanno offerto sostegno a Kiev a un costo sempre maggiore per le loro economie e per le scorte nazionali di armi. Secondo un alto funzionario della difesa a stelle e strisce, il segretario alla Difesa Lloyd Austin sarebbe pronto a guidare un gruppo di lavoro di quasi 50 Paesi per discutere della crisi. "Penso che si stia per arrivare al punto in cui una parte o l’altra avrà successo. O i russi raggiungeranno Slovyansk e Kramatorsk o gli ucraini li fermeranno qui. E se gli ucraini saranno in grado di tenere la linea qui, di fronte a questo numero di forze, sarà importante", ha dichiarato un alto ufficiale della Nato.

