Vladimir Putin, l'agente che raccoglie le sue feci: "In quella borsa..."

Malato o sano che sia, per certo Vladimir Putin è sempre stato ossessionato dalla sua salute. E ora, sullo zar, piovono indiscrezioni sconcertanti. E disgustose. Infatti, il presidente della Federazione russa, tra le persone della scorta che lo accompagnano all'estero avrebbe una persona incaricata di raccogliere in una valigia i suoi escrementi, per poi portarli a Mosca. Questo perché non devono essere lasciate tracce corporee che possano dare indicazioni relative al suo stato di salute.

Questo almeno è quanto riporta Paris Match, in un articolo ripreso da molti media ucraini. Secondo il tablod francese, "nelle risultanze corporee di Putin si cela informazioni importanti... per l'avvenire del mondo". Nel pezzo si spiega che la prima volta in cui si era sentito parlare di questa peculiare "pratica" risale all'ottobre 2019, in seguito alla visita dello zar in Arabia Saudita, dove era accompagnato dal Fsb, i servizi segreti di Mosca.

E così ecco che un agente della scorta avrebbe dovuto "posare gli escrementi di Putin in una borsetta apposita affinché non rimanesse alcuna traccia e portarli in Russia in una valigia speciale". Sempre secondo Paris Match, la medesima cosa sarebbe accaduta nel corso della visita in Francia dello zar che risale al 29 maggio 2017, il giorno in cui Emmanuel Macron lo aveva ricevuto a Versailles.

