Joe Biden, la foto che sconvolge il mondo: cosa sventola per sbaglio

24 giugno 2022 a

a

a

Nuova gaffe per Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ci ricasca. Questa volta accade durante un incontro con i dirigenti dell’industria eolica alla Casa Bianca. Qui Biden ha mostrato per errore alle telecamere un bigliettino. Fin qui nulla di strano se non fosse che sopra venivano riportate le indicazioni che avrebbe dovuto seguire. Tra queste "entrano i giornalisti", prendi posto", "fai brevi commenti", "ringraziare i partecipanti", "te ne vai".

L'incontro, così come siamo abituati, è stato un continuo di scivoloni ma ad attirare l'attenzione è stato quel foglietto che il presidente Usa sventolava. Nulla di nuovo. Già lo scorso luglio a Biden durante un videocollegamento era stato fatto recapitare un biglietto che lo avvertiva che da circa 10 minuti stava parlando con la bocca sporca. "Signore, c’è qualcosa sul tuo mento" si leggeva ancora una volta a favore di telecamere.

Guarda qui la foto della gaffe di Biden

E ancora, a inizio anno un bigliettino mostrava le domande e le risposte che avrebbe dovuto dire sulla guerra in Ucraina: "La guerra minaccia di frantumare l’unità con i tuoi alleati Nato?", "No. La Nato non è mai stata così unita". E così l'ultima gaffe mette ancora in dubbio l'attenzione del presidente Usa. In America sono in tanti convinti che "Biden è incapace di intendere e di volere".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.