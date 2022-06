Ugo Poletti, italiano a Odessa: "Faranno affari con la scusa della guerra". Il sospetto

25 giugno 2022 a

a

a

Il direttore di The Odessa Journal, Ugo Poletti, in collegamento da Odessa, ha lanciato dal salotto di Art’èRumore un appello al ministro Dario Franceschini: "Franceschini deve farsi dire dal governo come intende preservare il patrimonio storico di questa città", ha detto a Nicoletta Orlandi Posti e Alessandra Mori che lo hanno intervistato per LiberoTv, "perché la speculazione edilizia crea grandi ricavi e spesso l’amministrazione pubblica è complice nella distruzione di palazzi storici. Su questo punto un pizzico di responsabilizzazione ci vuole”.

Video su questo argomento "Odessa rischia le bombe e la speculazione edilizia". Ugo Poletti, appello a Franceschini: "Così si distrugge una città" Nicoletta Orlandi Posti

Il direttore di The Odessa Journal in un altro passaggio dell’intervista puntualizza che “Odessa che è la città più bella del Mar Nero ma deve fare un salto di qualità perché fino ad adesso ha fatto un turismo molto da spiaggia, molto Rimini. Con questa bellezza e questo patrimonio Odessa deve passare a un turismo culturale su cui devono lavorare con la collaborazione di partner internazionali”. Per quanto riguarda l'impegno di Kiev nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico, Poletti ci tiene a sottolineare che "il popolo ucraino ama la sua arte e la sua cultura:i musei ha imballato quadri, hanno inscatolato reperti e li hanno mandati in sicurezza nei magazzini a Leopoli che è una città abbastanza riparata. Ma la maggior parte di questi lavori sono frutto dei volontari. Qui", conclude, "se la cultura viene preservata è grazie a cittadini meritevoli che nel loro tempo libero insieme ad associazioni private cercano di mettere in salvo la loro storia”.

Si tuffa nel mare davanti a Odessa, salta in aria davanti alla moglie e al figlio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.