Principe Carlo, "ha preso la valigia coi soldi": scandalo sulla Corona inglese

26 giugno 2022 a

a

a

Una valigia piena di soldi: un milione di euro in contanti. Una "donazione" da parte di uno sceicco del Qatar a Carlo d'Inghilterra. Ci sono tutti gli elementi dello scandalo. Secondo quanto riporta stamane il Sunday Times, lo sceicco Hamad bin Jassin ha usato questo sistema più volte per dare personalmente all’erede al trono un totale di tre milioni di euro tra il 2011 e il 2015.

"Dove la ha baciata": Andrea di York, l'ultimo raptus: esplode un nuovo scandalo

La Royal Family adesso corre ai ripari. Un portavoce del principe ha fatto sapere noto che il denaro è stato immediatamente inviato a una delle fondazioni di beneficenza di Carlo seguendo le procedure previste. Il principe Carlo infatti non avrebbe violato la legge, ma in Inghilterra si grida comunque allo scandalo. I tabloid riportano la vicenda con ampio rilievo e qualche commentatore afferma che "accettando con disinvoltura donazioni in contante di questo livello in una maniera più consona al crimine organizzato, il primogenito della regina abbia screditato la monarchia".

Kate Middleton? "Lite furiosa tra Carlo e William": trapela un'indiscrezione drammatica

E a far discutere è anche lo sceicco che avrebbe consegnato i soldi a Carlo. Lo sceicco Hamad bin Jassin, “l’uomo che si è comprato Londra”, possiede i grandi magazzini Harrods e il lussuoso Intercontinental Park Lane Hotel. Unba figura di primo rilievo a Londra. Ora questo passaggio di denaro in contanti mette un'ombra sul flusso di denaro che arriva dal deserto fino alla Gran Bretagna. Carlo adesso dovrà affrontare la bufera che si è paerta sulla sua testa e di fatto dovrà a tutti i costi difendersi dalle accuse che la stampa britannica gli muoverà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.