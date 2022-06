Ucraina, la guerra in diretta. "Sono entrati a Lysychansk da 5 direzioni". I russi non si fermano più, ora l'Ucraina sbanda

27 giugno 2022 a

La guerra prosegue e non accenna a fermarsi. I lavori del G7 in Germania hanno ribadito la direzione dell'Occidente: sostegno all'Ucraina finchè serve. Al momento dunque resta fuori dal campo l'ipotesi della ripresa dei negoziati e il conflitto nelle prossime settimane potrebbe farsi più duro. Un conflitto che adesso vede i russi sfondare a Est e gli ucraini resistere con la richiesta dell'invio di nuove armi da parte di Europa e Stati Uniti.

Ore 8.30 Le forze filorusse "sono entrate a Lysychansk da 5 direzioni"

L’attacco russo nel Donbass continua. E — dopo l’abbandono da parte dell’esercito russo di Severodonetsk — l’assalto si sposta nella città gemella, Lysychansk.

Ore 7.30 Buruma: "Con Putin alla fine si dovrà trattare"

"A un certo punto qualche negoziato dovrà iniziare. Il terreno dirà su quali basi. Nessuna delle parti è in una posizione per poter ambire a una vittoria totale a meno che le cose non cambino drasticamente nei prossimi mesi". Lo sottolinea Ian Buruma, saggista, esperto di relazioni internazionali e già direttore della New York Review of Book, parlando del conflitto in Ucraina in un’intervista a La Stampa.



Ore 6.59 Bombardata Odessa: "Ci sono almeno sei feriti"

I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella regione ucraina sudoccidentale di Odessa utilizzando bombardieri Tu-22M, riferisce stamani l’agenzia Ukrinform citando le autorita’ locali.

Ore 5.35 Gli Usa condannano la Bielorussia: "Consente alla Russia di usare il suo territorio per uccidere civili"

"Il regime di Lukashenko continua a consentire alla Russia di utilizzare il territorio e lo spazio aereo della Bielorussia per attaccare l'Ucraina e uccidere civili". Lo sottolinea in una nota il dipartimento di Stato americano ribadendo la "condanna" americana nei confronti di Minsk "per aver consentito alla Russia di commettere atrocità in Ucraina".

Ore 05.18 La bozza del comunicato del G7: "A fianco di Kiev finché sarà necessario"

"Continueremo a fornire sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico e a stare al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario". È quanto si legge nella bozza del comunicato del G7 riportata da Bloomberg. I leader del G7, dal vertice in Baviera hanno voluto mandare un messaggio di unità indirizzato al presidente russo Vladimir Putin



Ore 04.25 Johnson: Io e Macron d'accordo per aumentare sostegno a Kiev

"Il presidente Emmanuel Macron ed io abbiamo convenuto di intensificare il nostro sostegno militare all'Ucraina in questo momento critico e di rafforzare la cooperazione anglo-francese in materia di difesa e sicurezza": così il premier britannico, Boris Johnson, in un tweet in seguito all'incontro con il presidente francese nell'ambito del G7 in Germania. «Dobbiamo sostenere l'Ucraina per rafforzarla sia nella guerra che in eventuali negoziati futuri», aggiunge Bojo nel tweet.

