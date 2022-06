Ucraina, la guerra in diretta: Kursk, abbattuto il drone. "Attacco oltre confine"

29 giugno 2022 a

Tengono banco in Ucraina le accuse sull'attacco russo al centro commerciale di Kremenchuk. Mosca si difende sostenendo che il vero obiettivo era militare, attiguo all'edificio, ma i video sembrano smentire la tesi dell'"errore". E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede all'Onu di dichiarare la Russia "stato terrorista". Sul piano diplomatico si registrano tensioni tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin: "Non parteciperà al G20", ha anticipato Draghi. "Non decide lui", la risposta del Cremlino.

Ore 8.10: Missili russi su Mykolaiv, 2 morti e 3 feriti

Due morti e 3 feriti: è l'esito di un attacco missilistico su Mykolaiv. Lo ha reso noto il sindaco della città ucraina Oleksandr Sienkevych, precisando che il raid russo è avvenuto nelle prime ore del mattino.

Ore 7.47: Il governatore di Kursk, "abbattuto drone proveniente dall'Ucraina"

Il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, ha annunciato ieri sera l'abbattimento di un aeromobile a pilotaggio remoto proveniente dal territorio dell'Ucraina. "Verso le 22:17, un drone ucraino e' stato abbattuto a est di Kursk. I nostri militari stanno lavorando sul posto, i rappresentanti dei servizi speciali sono partiti. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime o danni", ha scritto ieri sera Starovoit sui propri canali social. Il governatore ha aggiunto che le unita' delle forze armate sono in massima allerta. La regione di Kursk, che confina con la regione Ucraina di Sumy, ha introdotto il livello giallo di minaccia terroristica lo scorso 11 aprile.

Ore 7.36: Sanzioni Usa a 5 aziende Cina, l'ira di Pechino

Gli Usa hanno imposto sanzioni a cinque aziende cinesi, accusate di sostegno all'esercito russo. Lo riferisce il Global Times, aggiungendo che la misura ha causato una dura reazione del governo cinese. "La Cina ha svolto un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui di pace e non ha fornito assistenza militare a nessuna delle parti in conflitto", ha replicato l'ambasciata cinese a Washington.

Ore 7.28: "I russi preparano l'attacco a Slovyansk"

Le truppe russe hanno creato le condizioni per ulteriori attacchi a Barvinkovo e Slovyansk, nella regione di Donetsk, e si sono concentrate anche sull'accerchiamento di Lysychansk, nella regione di Luhansk. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "In direzione di Slovyansk, il nemico ha concentrato i suoi sforzi principali sulla conduzione di operazioni d'assalto al fine di raggiungere il confine Bogorodichne-Krasnopillya e creare le condizioni per un ulteriore attacco a Barvinkove e Slovyansk", si legge nel rapporto. Inoltre le truppe russe, in direzione di Donetsk, concentrano i principali sforzi sulla conduzione delle ostilità verso Lysychansk e Bakhmut, per circondare la città di Lysychansk. "Verso Lysychansk, il nemico continua la sua offensiva in direzione di Vovchoyarivka-Verkhnokamyanka", afferma lo Stato maggiore.

Ore 7.13: Kremenchuk, per Zelensky "i russi volevano uccidere più civili possibili"

Almeno 20 persone sono state uccise e 59 ferite a seguito dell'attacco di lunedì al centro commerciale di Kremenchuk. "Volevano uccidere quante più persone possibile in una città pacifica, in un normale centro commerciale", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato su Twitter.

Ore 00.42: Zelensky, "L'Onu dichiari la Russia uno Stato terrorista"

"Ad oggi complessivamente 2.811 missili russi hanno colpito le nostre città. E quante altre bombe? Quanti colpi di artiglieria hanno sparato?". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina, Volodymy ZelenskY durante un messaggio notturno al Paese. Secondo il Kiev Independent, Zelenski ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di dichiarare la Russia un paese terrorista e di riconoscere l'attacco contro il centro commerciale di Kremenchuk come un'azione terroristica. Voz 20220629T004006Z



