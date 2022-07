Ucraina, le notizie in diretta. Intelligence Uk: "Donbass, uso massiccio di artiglieria"

05 luglio 2022 a

Si entra nel 132esimo giorno di guerra. I russi hanno preso il Lugansk e mirano all'intero Donbass: l'ordine impartito da Vladimir Putin a Sergei Shoigu + chiarissimo. Kiev apre alle trattative ma "solo dopo il cessate il fuoco". Zelensky chiede che la ricostruzione parta subito. Gli invasori russi nel frattempo avanzano sulla città di Seversk.

Ore 09.34 Attacco missilistico russo contro Mykolaiv

Le forze russe hanno lanciato nella mattinata di oggi, martedì 5 luglio, un attacco missilistico contro Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, e hanno continuato a bombardare le comunità nella regione: lo ha confermato su Facebook il servizio stampa dell’amministrazione statale regionale, secondo quanto rilancia Ukrinform.

Ore 09.03 Intelligence Uk: in Ucraina uso massiccio dell'artiglieria nell'avanzata russa in Donbass

"La battaglia per il Donbass è stata caratterizzata da lenti ritmi di avanzata e da un massiccio impiego di artiglieria da parte della Russia, spianando paesi e città nel percorso. I combattimenti nell'oblast di Donetsk continueranno quasi sicuramente in questo modo". Questo quanto sostiene l'intelligence britannica sulla situazione in Ucraina. "La Russia ha probabilmente raggiunto un coordinamento ragionevolmente efficace tra almeno due raggruppamenti di forze, quello centrale e quello meridionale", conclude l'intelligence britannica.

Ore 08.25 Russia: attacchi di artiglieria contro la regione di Kursk

Località russe vicine al confine con l'Ucraina sotto il fuoco dell'artiglieria. Lo denuncia il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, secondo cui "la mattina è iniziata di nuovo con attacchi dell'artiglieria". Nel mirino, stando alle notizie diffuso dal governatore via Telegram e rilanciate dai media russi, le località di Markovo e Tetkino.

Ore 08.12 Kiev: missili sulla regione di Sumy, 6 feriti

Sei persone sono rimaste ferite nella regione di Sumy, nell'est dell'Ucraina, in seguito a due attacchi delle forze russe: lo affermat su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. I russi hanno sparato razzi contro una scuola nel villaggio di Esman ferendo quattro persone. Altre due persone sono rimaste ferite in attacchi contro uno dei villaggi della vicina comunità di Bilopillia.

Ore 07.21 Intelligence Uk: ritiro truppe Kiev su fronte più difendibile

Dopo il ritiro delle forze ucraine da Lysychansk e la conquista della città da parte delle truppe russe, "c'è una possibilità realistica che le forze ucraine saranno ora in grado di ripiegare su una linea del fronte più facilmente difendibile". Questo è quanto sostiene l'intelligence del Regno Unito nel suo quotidiano aggiornamento della situazione sul campo di battaglia.

Ora 06.01 Donetsk nel mirino di Mosca intensificati i bombardamenti in direzione di Bakhmut

Lo stato maggiore ucraino conferma che la prima linea russa nel sud-est si sta concentrando sul Donetsk, intensificando i bombardamenti in direzione di Bakhmut: una delle tre grandi città ancora controllate da Kiev, con Sloviansk e Kramatorsk. Stando a quanto sostengono le autorità locali, le forze di difesa sono preparate, perché hanno avuto il tempo di costruire fortificazioni durante la lunghissima battaglia di Lysychansk. Ma diversi analisti occidentali ricordano che l'Armata continua ad avere la superiorità di mezzi pesanti, che finora sono stati risolutivi nel lungo periodo per sfiancare la resistenza.

Ore 05.45 Zelensky: ricostruzione deve partire subito, oltre le mura distrutte

Non si tratterà di ricostruire solo le mura distrutte dai bombardamenti. Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso televisivo notturno alla nazione, commenta la prima giornata della conferenza dedicata alla ricostruzione dell'Ucraina in Svizzera. "L'Ucraina deve diventare il paese più libero, moderno e sicuro d'Europa, anche in termini di ambiente. Sono sicuro che lo faremo", ha concluso, citato dal Guardian.

