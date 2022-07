Macron registra e fa trasmettere in tv la telefonata con Putin: le sconvolgenti parole dello zar

07 luglio 2022 a

La pubblicazione della telefonata tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin non è proprio andata giù allo zar. La conversazione è stata inserita nel documentario "Un président, l'Europe et la Guerre", girato all'Eliseo e trasmesso su France 2 lo scorso 30 giugno. Nel corso del mini-film il colloquio di 9 minuti tra il leader francese e quello russo si sente in maniera nitida. Le reazioni dei due leader, però, sono state ovviamente diverse. Mentre Macron avrà probabilmente apprezzato il modo in cui è stato rappresentato - un presidente super impegnato sul fronte della guerra in Ucraina - i vertici del Cremlino invece si sono infuriati.

"Non hanno rispettato le regole diplomatiche dei negoziati", ha sottolineato l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Ma anche in Francia il documentario non è stato accolto bene da tutti. Su Le Monde, per esempio, si legge: "Infrange gli standard diplomatici relativi al segreto". Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha lasciato intendere che adesso sarà difficile proseguire con eventuali trattative: "Credo che l'etica diplomatica non presupponga una fuga di documenti così unilaterale".

La telefonata in questione è quella dello scorso 20 febbraio, quattro giorni prima dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Le immagini mostrano il telefono del presidente francese nell'ufficio di Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico di Macron. Dalla conversazione registrata emergono soprattutto la freddezza e il cinismo dello zar, che però non parla mai di invasione. Le sue risposte, tuttavia, sono vaghe. Quando si parla di un eventuale colloquio con Joe Biden, per esempio, Putin dice di essere impegnato a fare sport. Macron si trovava al telefono col suo omologo russo perché i Servizi americani avevano ipotizzato un attacco imminente. "Vorrei che mi dicessi quali sono le tue intenzioni", dice Macron. E lo zar: "Cosa potrei dire? Voi stessi vedete cosa sta succedendo...".

