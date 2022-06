Joe Biden, il veleno di Putin: "Voglio giocare a hockey", il retroscena sull'incontro sfumato

29 giugno 2022 a

a

a

Fino a poche ore prima che l’invasione russa in Ucraina avesse ufficialmente inizio - il 24 febbraio - tutti erano convinti che Vladimir Putin non avrebbe dato l’ordine. O meglio, quasi tutti, dato che gli Stati Uniti continuavano a sostenere che la minaccia era reale, nonostante le continue smentite da parte del Cremlino. Adesso emergono ulteriori dettagli sui giorni precedenti all’invasione, grazi alle trascrizioni delle trattative avvenute nel mese di febbraio tra Emmanuel Macron e il presidente russo.

Diretta Il Sultano ha deciso: Finlandia e Svezia nella Nato, cosa cambia (da subito)

Il francese ha provato a giocare tutte le carte in suo possesso per scongiurare l’invasione, arrivando anche a proporre a Putin un incontro con Joe Biden. La risposta del leader del Cremlino la dice lunga: “Per essere sincero, volevo andare a giocare a hockey. Ti parlo dalla palestra, devo cominciare degli esercizi, ma prima chiamerò i miei consiglieri”. Insomma, anche a poche ore dall’invasione in Ucraina il presidente russo si prendeva gioco di Macron e dell’Occidente in generale.

Joe Biden dimezzato, perché gli Usa non comandano più: il declino dell'impero

Questo stralcio di conversazione è emerso dalle anticipazioni di un documentario che andrà in onda il prossimo giovedì, 30 giugno, su France 2 (rete televisiva pubblica). Si tratta quindi soltanto di un passaggio contenuto all’interno di una conversazione che è durata circa 9 minuti e che si è svolta il 20 febbraio, quando ormai i preparativi dell’invasione russa stavano per essere ultimati. Dalle trascrizioni emerge anche che il confronto tra Putin e Macron non sia stato per nulla disteso, anzi a tratti molto duro…

"Via la giacca...": la battutaccia dei leader al G7 che fa infuriare Vladimir Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.