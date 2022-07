Charlene di Monaco, il drammatico retroscena su questa foto: cosa rivela

09 luglio 2022 a

Un'assenza pesante al Ballo della Rosa, uno degli eventi mondani più importanti nel Principato di Monaco. C'erano tutti tranne la principessa Charlene. Cosa che ha destato non poche preoccupazioni. E anche se Alberto ha fornito delle rassicurazioni sulle condizioni di salute della moglie la stampa internazionale si fa qualche domanda sul forfait. Che dietro ci sia l'ostilità con Caroline di Monaco?

La mancanza di Charlene si è fatta sentire anche perché la festa, dedicata al glamour e alla moda e che vede come protagonista proprio la famiglia Grimaldi, serve a celebrare soprattutto le donne del casato. Ogni anno la direzione artistica del Ballo viene affidata a un creativo. Quest’anno - come riporta il Giornale - è toccato a Christian Louboutin, che ha scelto come tema “il ritorno agli anni Venti” tra Parigi e Hollywood.

Ma perché Charlene non c'era? Una delle ipotesi più diffuse al momento è che dietro ci sia un ulteriore deterioramento dei rapporti tra Sua Altezza Serenissima e la principessa Caroline, che detiene la carica di presidente del Ballo della Rosa dalla morte di Grace Kelly. Le due prime donne del Principato, insomma, non andrebbero per niente d'accordo. In un'intervista al Corriere.it, Alberto nega tutto e rassicura anche sulle condizioni di salute della moglie: "Charlene sta meglio. Deve tornare progressivamente alla normalità. Con i bambini ci prepariamo a un mese di agosto di relax e vacanza. Però in questi momenti è bello poter contare sull’aiuto di una famiglia”.

