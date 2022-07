Incidente al matrimonio: lo sposo prende in pieno la damigella, choc tra gli invitati

10 luglio 2022 a

Brutto incidente durante un matrimonio: a provocarlo è stato lo sposo, mentre la "vittima" era una damigella. A bordo dell'auto c'era anche la sposa. L'uomo stava guidando una golf car, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo. L'auto a quel punto non si è fermata e ha preso in pieno una delle invitate. E' successo a Cancun in Messico, come riporta il Messaggero.

La povera damigella, una ragazza con un vestito rosso addosso, è letteralmente volata per aria. Subito sono accorsi tutti gli altri invitati, preoccupati per le condizioni della ragazza. Il video, caricato su TikTok dall'account "adsss_23", è diventato virale in pochissimo tempo, facendo il pieno di commenti. Dopo poco il filmato è stato rimosso, ma ha continuato a circolare parecchio online.

Nel filmato si vede la vettura rossa che prende velocità mentre gli sposi a bordo iniziano ad avere paura. Un dipendente prova ad afferrare il volante per aiutarli, ma non ci riesce. Anzi viene catapultato a terra. A quel punto la macchina continua ad andare, prendendo in pieno la damigella, che fortunatamente non dovrebbe aver riportato lesioni. Tra i numerosi commenti al video, c'è qualcuno che ha paragonato la scena dell'incidente a una delle riprese del film "Fast&furious", mentre qualcun altro - ironizzando - ha scritto: "Quella con il vestito rosso è la suocera".

