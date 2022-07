Ufo, la "sfera gigante" in California: per 15 minuti... il video sconvolge il pianeta

14 luglio 2022 a

Un avvistamento spaventoso in California ha messo in allarme i cittadini della zona. Una famiglia di Menlo Park, infatti, ha notato e ripreso col telefono un'enorme sfera che volava sopra le loro teste e il loro pensiero è subito andato a Ufo e alieni, escludendo invece che potesse trattarsi di una nuvola. Nel filmato, poi finito su Youtube, padre e figlio dicono: "Non è possibile", mentre l'oggetto misterioso si muove lentamente girando su se stesso.

E' successo domenica 10 luglio: la sfera gigante sarebbe rimasta sopra Menlo Park per circa 15 minuti. L'autore del video invece sarebbe riuscito a filmare solo per 58 secondi, un tempo però sufficiente a mostrare la forma a sfera dell'oggetto misterioso e soprattutto i suoi movimenti lenti verso l'alto. L'uomo che ha ripreso il presunto Ufo ha spiegato che questo poi sarebbe salito lentamente in verticale: "Mio figlio e mia madre sono stati entrambi testimoni di questo avvistamento".

Qualche mese fa, invece, fu una donna - Jasmine Montenegro dell'Arizona - a notare qualcosa di strano in cielo: due sfere arancioni che lampeggiavano nel buio. Secondo lei si sarebbe trattato di "una coppia di motori sul retro di una navicella". Anche in questo caso c'è un video di 80 secondi.

