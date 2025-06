Guerra all'Iran, la diretta: Khamenei risponde a Trump, la foto col teschio

Lo scontro tra Iran e Israele prosegue, ma adesso sul campo ci sono anche gli Stati Uniti. Dopo l’attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica, Donald Trump si è schierato senza indugi dalla parte dello Stato ebraico. Adesso si teme e si attende una riposta iraniana che potrebbe avere come obiettivo proprio gli interessi commerciali di Washington oppure, come alcuni esperti sostengono, potrebbe declinarsi con attacchi terroristici in Occidente. Qui di seguito la diretta di questa nuova giornata di guerra

Ore 9.15 - Teheran minaccia Usa, gravi conseguenze dopo attacchi

L'Iran ha avvertito gli Stati Uniti di gravi ripercussioni a seguito degli attacchi statunitensi agli impianti nucleari della Repubblica islamica. "Questo atto ostile amplierà la portata degli obiettivi legittimi delle forze armate iraniane e aprirà la strada all'estensione della guerra nella regione", ha detto il portavoce delle forze armate Ebrahim Zolfaghari. "I combattenti dell'Islam vi infliggeranno conseguenze gravi e imprevedibili con operazioni militari potenti e mirate", ha detto Zolfaghari alla televisione di Stato.

Ore 8.29 - Idf: “Stiamo attaccando siti militari a Kermanshah”

I caccia israeliani stanno bombardando siti militari a Kermanshah, nell'Iran occidentale. Lo riferiscono le Idf, le Forze di difesa israeliane. L'aeronautica militare israeliana "sta attualmente colpendo siti infrastrutturali militari a Kermanshah, in Iran", si legge in una nota dell'esercito.

Ore 8.09 - Iran: capo esercito,da Usa crimini,arrivera' risposta decisiva

Il nuovo capo dell'esercito iraniano, il maggiore generale Amir Hatami, ha detto che "ogni volta che gli americani hanno commesso crimini contro l'Iran, hanno ricevuto una risposta decisiva, e anche questa volta accadra' lo stesso". Lo riporta l'agenzia di stampa Fars.

Ore 7.31 - Attesa per l'incontro Araghchi-Putin a Mosca

Il ministro degli Esteri iraniano - che si trova a Mosca per colloqui al Cremlino - ha affermato che avrà "discussioni serie e importanti" con il presidente russo Vladimir Putin, toccando "sfide e minacce comuni". La Russia ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti agli impianti nucleari iraniani e l'ambasciatore russo all'Onu ha affermato che l'America ha "aperto un vaso di Pandora". Se il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi incontrerà Putin più tardi oggi, è probabile che riceva forti parole di sostegno dal leader del Cremlino, ma l'assistenza militare da Mosca sembra improbabile. La Russia e l'Iran hanno un accordo di partenariato strategico, ma non è un patto di difesa e non obbliga Mosca a fornire sostegno militare a Teheran.

Ore 7.13 - Idf, "Abbiamo attacco siti militari a Kermnshah"

L'aviazione israeliana sta attualmente attaccando le infrastrutture militari a Kermanshah, in Iran. Lo riferisce il portavoce dell'Idf.

Ore 6.57 - Iran: "giustiziata spia del Mossad, capo della squadra informatica"

Imedia iraniani hanno riferito dell'esecuzione di una "spia del Mossad" che, secondo loro, agiva come capo di una squadra informatica affiliata all'agenzia di intelligence israeliana. Lo rende noto Ynet. La magistratura iraniana fa sapere che "Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh e' stato impiccato questa mattina per cooperazione di intelligence con il regime sionista".

Ore 6.20 - Rubio invita la Cina a premere sull’Iran per evitare la chiusura dello Stretto di Hormuz

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha invitato la Cina a sollecitare l'Iran a non chiudere lo Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi di Washington contro i siti nucleari di Teheran. "Incoraggio il governo cinese a contattarli in merito, perché dipendono fortemente dallo Stretto di Hormuz per il loro petrolio", ha detto Rubio, che è anche consigliere per la Sicurezza nazionale, parlando a Fox News dopo che il Parlamento iraniano ha approvato il blocco strategico dello Stretto attraverso cui transita la gran parte di petrolio e gas mondiale demandando la decisione finale al Consiglio supremo di sicurezza nazionale.

Ore 5.31 - Trump: “I siti nucleari in Iran annientati”

"Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrato dalle immagini satellitari. Annientamento è un termine esatto! La struttura bianca mostrata è incastonata profondamente nella roccia, con il tetto ben al di sotto del livello del terreno, e completamente protetto dal fuoco. I danni maggiori si sono verificati ben al di sotto del livello del suolo. Centro!!!". Così il presidente Usa, Donald Trump, su Truth.



Ore 4.45 - Khamenei: “Israele ha fatto grave errore, sarà punito”

Israele ha commesso un "grave errore" e "deve essere punito". Lo si legge in un account social associato alla guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei, in quelli che sarebbero i suoi primi commenti da quando gli Stati Uniti si sono uniti alla guerra di Israele. Nel post pubblicato su X si legge: "Il nemico sionista ha commesso un grave errore, ha commesso un grande crimine; deve essere punito e verrà punito; viene punito proprio ora". Il post è accompagnato da un'immagine di un teschio con la stella di Davide, in cima a una città oscurata con missili che piovono dal cielo.



Ore 3.30 - Missili dall'Iran, allarme in tutto il centro di Israele

Le sirene d'allarme stanno suonando a Tel Aviv, Gerusalemme e in tutto il centro di Israele per il lancio di missili dall'Iran.

Ore 2.30 - Nuovi attacchi dell’esercito israeliano a “siti militari iraniani”

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato nuovi attacchi contro "obiettivi militari" iraniani, tra cui siti di lancio e stoccaggio di missili. "Circa 20 jet da combattimento hanno condotto attacchi utilizzando oltre 30 munizioni", ha dichiarato l'Idf in una nota “condotti su siti di stoccaggio e di infrastrutture per il lancio di missili", oltre che su "satelliti militari e siti radar".



Ore 1.30 - Trump parla di cambio di regime in Iran e conia l’acronimo MIGA

Un cambio di regime in Iran non è un tabù. Lo scrive Donald Trump in un post su Truth in cui, parafrasando il suo motto 'Make America Great Again', conia un nuovo acronimo MIGA 'Make Iran Great Again': "Non è politicamente corretto usare l'espressione 'cambio di regime', ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere di nuovo grande l'Iran,perché non dovrebbe esserci un cambio di regime???"