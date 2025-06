Iran, "Khamenei è sparito": rissa a porte chiuse, chi gli soffia il potere

La Guida suprema della Repubblica islamica parla altrettanto chiaramente di una ipotesi sconvolgente: "La mia vita non ha alcun significato - recita in un video -. Anche se mi uccideranno , non consideratelo una perdita, finché rimanete saldi ai principi dell’Imam Hussain. Stiamo vincendo questa guerra finché non ci inchiniamo davanti al potere e all’avidità". Ma la verità è che l'86enne è ora un leader in fuga, barricato in un luogo segretissimo, inseguito dagli agenti-fantasma del Mossad . E tra gli iraniani, in modo sempre più eclatante, non mancano le contestazioni e gli sfottò ai danni del tiranno. Una combinazione, quella tra sfiducia politica e crisi militare ormai acclarata, che rischia di diventare devastante.

Da Washington, Donald Trump parla apertamente di "cambio di regime" in Iran subito dopo l'operazione Martello di mezzanotte che dovrebbe aver raso al suolo i centri nucleari del Paese. E forse non è un caso: il presidente americano ha intuito che il potere di Ali Khamenei non è mai stato così debole come oggi.

Il Corriere della Sera sottolinea come da quattro giorni di Khamenei si siano perse le tracce: "Si sa che è in un bunker segreto e che con lui c’è la sua famiglia. Si sa che non sta usando alcun dispositivo per comunicare con l’esterno per non essere rintracciato dal nemico". Uno scenario da "La caduta" o giù di lì. Secondo il New York Times l'uomo che riunisce potere religioso e politico nelle proprie mani avrebbe "vietato tutte le comunicazioni elettroniche e parlerebbe con i suoi comandanti tramite un «collaboratore di fiducia» per paura di essere assassinato". L'esempio ricorrente è la fine di Hassan Nasrallah, il capo di Hezbollah che comandava in Libano per conto dello stesso Khamenei e che è stato ammazzato a Beirut in un raid israeliano lo scorso settembre.

A Teheran si respira un'aria da fine impero, con il terrore delle infiltrazioni dei potentissimi 007 israeliani e le esecuzioni militari di (presunte) spie nemiche a cadenza quasi quotidiana. Un clima di paranoia e di tutti contro tutti all'interno della cerchia del potere. Secondo indiscrezioni di stampa Khamenei è irraggiungibile persino per il presidente Masoud Pezeshkian e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che oggi sarà a Mosca per parlare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin. "Questo silenzio - sottolinea sempre il Corsera - sarebbe il motivo per cui venerdì è saltato l’incontro segreto con i funzionari statunitensi a Istanbul. Con il senno di poi, forse l’ultima possibilità che Donald Trump avrebbe potuto dare alla diplomazia, prima di schiacciare il bottone «guerra»".