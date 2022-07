Joanne, la fine atroce di questa donna: ecco come è stata ridotta dal cane di famiglia

18 luglio 2022 a

a

a

Una morte tragica quella di Joanne Robinson. La donna, che aveva da poco compiuto 43 anni, è stata sbranata dal cane di famiglia. È accaduto venerdì scorso a Rotherham, nel Regno Unito. Quel giorno Rocco, il suo American Bully di taglia grande l'ha attaccata uccidendola e ferendo il compagno che ha tentato invano di aiutarla. Oltre a Rocco, la coppia aveva un'altra cagnolina femmina di nome Lola. A causa dell'accaduto entrambi sono stati soppressi.

Donna di 63 anni sbranata dal suo cane in casa: come l'hanno trovata i carabinieri, scena raccapricciante

Joanne lascia due figli e tre nipoti. Al momento il compagno, Jamie Stead, è ricoverato per ferite gravi alle mani, al volto e all'addome. La mamma di Joanne, Dotty Robinson, è ancora sotto choc: "Sono totalmente incredula e scioccata. Spero solo che sia stato veloce e che non abbia sofferto troppo". E ancora, la signora ha raccontato che sua figlia era andata a trovare un'amica ed era tornata in casa verso le 22 di venerdì.

"Sotto le sue unghie". Sbranata dal branco di cani, ricostruzione terrificante: l'errore fatale di Simona

"Era al piano di sotto e all'improvviso Rocco l'ha aggredita, l'ha presa, penso intorno alla gola. Lola stava impazzendo, stava cercando di essere protettiva e Stead, il partner di Joanne, ha cercato di salvarla. I vicini hanno detto di aver sentito urla lancinanti provenire dalla strada".

Simona Cavallaro sbranata dai cani, l'esperto: "L'unica cosa che non si deve fare con branchi e randagi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.