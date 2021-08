Piemonte, donna di 63 anni sbranata dal suo cane in casa: come l'hanno trovata i carabinieri, scena raccapricciante

25 agosto 2021 a

Una tragedia quella che si è consumata nell'appartamento di una 63enne a Pieve Vergonte, in Piemonte. La donna, che si chiamava Lorenza Pioletti, è stata sbranata dal suo cane, che poi è rimasto a vegliare sul suo corpo nelle ore successive. Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno potuto vedere sul cadavere delle vistose ferite alla testa e al collo, ma anche profondi segni su braccia e gambe.

Sconcertante la scena cui hanno assistito i carabinieri al loro arrivo: accanto a lei c'era ancora il suo cane, probabilmente l'autore dell'aggressione fatale. A lanciare l'allarme è stato il fratello della vittima, che aveva sentito dei rumori sospetti provenire dal piano di sopra, doveva viveva la sorella. Quando sono arrivati i soccorsi, però, il corpo della 63enne era già privo di vita e riverso in una pozza di sangue.

Per Lorenza, quindi, non c'è stato nulla da fare. Oltre a carabinieri e 118, sul posto sono accorsi anche - come riporta il Messaggero - i vigili. Il cane è stato portato via dai soccorritori senza troppa difficoltà: verso di loro non ha mostrato molta aggressività. Ora si trova in un canile mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa sia successo e cosa abbia potuto scatenare una reazione così brutale nell'animale.

