Choc in aeroporto, "1.844 dollari per un panino": il dramma di questa ragazza

"Un panino pollo e insalata mi è costato ben 1844 dollari": a raccontare questa storia assurda è stata Jessika Lee, 19 anni. Che ha pubblicato un video su TikTok per parlare della sua disavventura. La giovane è stata multata alla dogana aeroportuale in Australia per non aver dichiarato di avere con sé del cibo - un panino appunto - violando così l'Australia's Biosecurity Act. Una legge che vieta l'importazione di cibo dall'estero per scongiurare l'ingresso di parassiti e malattie e salvare così gli ecosistemi naturali da qualsiasi minaccia.

La violazione della normativa è costata molto cara alla 19enne: una multa di 3mila dollari australiani, quasi 1844 dollari. La ragazza stava tornando da una vacanza in Grecia e dopo un lungo volo e un jet lag di 24 ore ha fatto scalo a Singapore. Lì, affamata, ha comprato un panino da Subway con pollo e insalata. "Non ho fatto in tempo a finirlo, così ho chiesto al personale della compagnia aerea se potevo portarlo a bordo e mi hanno detto di sì", ha raccontato ai suoi seguaci. Spiegando di non essere riuscita a terminarlo in volo. Lo ha riposto quindi in una borsa e se ne é dimenticata. Ai controlli la drammatica scoperta: gli agenti le hanno segnalato che aveva con sé del cibo non dichiarato.

Dopo aver ricevuto la multa Jessika si è sfogata: "Quando ho sentito l'importo, ho iniziato a piangere, ho raccontato la mia storia su TikTok affinché non accadesse a nessun altro". Il video è diventato virale, raggiungendo addirittura Subway. La multinazionale ha risposto dicendo di non poter ripagare la multa, ma ha comunque offerto alla ragazza un buono di 1844 dollari da spendere in panini e un pacco con gadget e regali.