Lo scontrino che diventa un caso: ecco quanto è costata la cena di pesce

Una cena di pesce per quattro persone pagata 508 euro. Lo scontrino da infarto è stato postato da Giorgio Tordini sui social. Dopo la cena e dopo aver pagato il conto salatissimo, Tordini ha voluto raccontare la sua disavventura accompagnando lo scontrino con una frase graffiante: "Ma che Briatore è arrivato pure da noi?". "Le 4 linguine "Plà Plà" (le cicale di mare ndr), mezzo crostaceo in ogni piatto, quindi 2 in tutto - spiega Tordini - sono costate DUECENTOTTANTA EURO, cioè 70 euro cadauna, contro un massimo documentato dal menù di 35 euro delle stesse linguine ma con i più pregiati astici o aragoste".

"Gli "Plà Plà" - insiste Tordini - dicono i "pesciaroli amici", vengono dal Marocco, dalla Tunisia, sono di allevamento e costano 18/20 euro al kg (forse qualcosa di più per via della guerra)". "Delusione - si chiude il post - amarezza, rabbia, digestione bloccata e rimorso per non "averla buttata in caciara" con carabinieri, finanza e disobbedienza civile".

Lo scontrino in poche ore ha fatto il giro del web e ha riaperto le polemiche sul costo dei piatti in alcuni ristoranti che di fatto spesso "colpiscono" i turisti con prezzi fuori dalla norma. Di certo la cena, il signor Tordini, non la dimenticherà facilmente.

