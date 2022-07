Capri, sei cornetti e caffè? Ecco lo scontrino: le cifre del conto-choc

15 luglio 2022 a

a

a

Uno scontrino da capogiro quello mostrato sui social da un gruppo di ragazzi di ritorno da una colazione al bar Piazzetta a Capri. La comitiva ha fatto sapere di aver pagato 78 euro per 6 cornetti - tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti - 3 caffè, un cappuccino e due latte macchiato. Uno di loro ha raccontato l'episodio con un video su TikTok, giudicando eccessivo il prezzo finale: "Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo".

Questo scontrino è diventato un caso. Notate nulla di strano? | Foto

Nel filmato in questione - accompagnato dal commento "No vabbè" - il ragazzo che mostra lo scontrino a un certo punto riprende anche il resto della sua comitiva. Anche se alcune delle ragazze si coprono il volto con le mani per non farsi vedere. Tante le reazioni al filmato. Gli utenti però si sono divisi. Da una parte c'è chi ha gridato allo scandalo, dall'altra chi invece ha detto che a Capri è normale pagare così tanto.

"È Capri! Vuoi andare? Paga", ha commentato un utente su TikTok. Mentre tanti hanno fatto notare che in genere i prezzi dell'isola sono quelli. Non ci si dovrebbe quindi stupire di pagare 14 euro per un cornetto e un cappuccino. Ma c'è anche chi non la vede allo stesso modo. "Non è nemmeno uno scontrino fiscale", ha sottolineato una ragazza. Mentre un'altra ha suggerito di chiamare la Finanza. Infine c'è anche chi scherza: "Al bar dove vado io, di solito, con 78 euro mi lascia anche le chiavi".

"Due caffè al banco". Cliente sotto choc, quanto ha pagato due tazzine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.