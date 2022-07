Francia, caldo record: i musicisti de La Scala vanno in scena così, mai successo prima

23 luglio 2022 a

Anche i musicisti de La Scala di Milano sono stati costretti a piegarsi al grande caldo: ecco perché al più antico festival di Francia, le Chorégies d'Orange, il coro, l'orchestra e il direttore Riccardo Chailly si sono esibiti per la prima volta senza frac. Un concerto in camicia per far fronte alle temperature record che si stanno registrando in questi giorni.

Nonostante il caldo, però, l'evento ha riscosso un grande successo, con tanto di sold out. La sede del festival era un teatro antico di epoca romana da 8.300 posti. I musicisti de La Scala - 88 professori d'orchestra e 112 coristi - hanno deliziato il pubblico con le opere di Giuseppe Verdi, per un totale di due ore e mezza di concerto. Il pubblico ha apprezzato lo spettacolo. E infatti sono stati molti gli applausi. Qualcuno ha persino urlato: "W La Scala". Un'esclamazione a cui Chailly ha risposto con un pollice alzato e due bis.

Il programma - come spiega TgCom24 - è stato lo stesso dei tre concerti eseguiti a Milano fra il 3 e l'8 giugno. Per La Scala, inoltre, quella dei cori verdiani fa parte di una importante tradizione. Tradizione che andrà avanti anche l'anno prossimo, con una tournée programmata per l'autunno 2023 in luoghi prestigiosi come Amsterdam, l'Arena di Verona e la Musikverein di Vienna per il concerto di Capodanno.