Papa Francesco in Canada, come si auto-umilia davanti agli indigeni

Una breve sosta nella chiesa della Madonna dei sette dolori a Maskwacis, poi il percorso in sedia a rotelle che lo ha portato, a suon di tamburi, verso il cimitero dei nativi, adiacente all'ex scuola residenziale per indigeni Ermineskin. Infine l'incontro, al Bear Park Pow-Wow, con una delegazione di capi indigeni provenienti da tutto il Paese.

Si è snodata così la giornata di Papa Francesco nel viaggio apostolico che lo ha portato in Canada per incontrare le popolazioni indigene First Nations, Me' tis e Inuit a Maskwacis. Un incontro che si è concluso con il saluto individuale agli indigeni più anziani dopo l'esecuzione di un canto e la recita del Padre Nostro. Il Papa, nel corso della visita, è apparso visibilmente toccato e più volte ha allargato le mani e ha chiesto «perdono» per le sofferenze passate.