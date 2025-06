Giorgia Meloni, la toccante foto dal Canada: "Ovunque, sempre"

Giorgia Meloni non ha occhi che per sua figlia. In Canada, dove ha partecipato al vertice del G7, il premier ha pubblicato uno scatto assieme alla piccola Ginevra. La foto, diffusa su Instagram, vede la leader di Fratelli d'Italia stringere in un abbraccio la figlia avuta dal giornalista Andrea Giambruno. "La mia forza più grande. Ovunque. Sempre", ha scritto nella didascalia del post.

Meloni è sbarcata a Kananaskis sabato con la delegazione italiana e la figlia, appunto. Il premier è sceso dall’aereo e ha stretto subito la mano dell'omologo canadese, Mark Carney, mentre con l’altra teneva Ginevra. Poi la foto insieme ai capi indigeni nativi con il tipico copricapo con le piume. Non è la prima volta che il presidente del Consiglio decide di portare nelle sue missioni la figlia di quasi 9 anni.

Una scelta che spesso ha attirato le critiche pronta ad aggrapparsi a tutto, anche all'amore di una madre per la figlia. Tanto che Meloni, in un’intervista a Chi sul suo anno da madre-single, aveva replicato in modo netto: "Non ne capisco la ragione, francamente. Tra viaggi e impegni sono stata via quasi una settimana, secondo chi critica tutto ciò, avrei dovuto lasciare mia figlia a casa, magari a casa di amici". E invece anche nel suo viaggio in Cina a luglio scorso, Meloni ha preferito portare con sè la figlia. Proprio come ogni mamma vorebbe fare.