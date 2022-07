Joe Biden, "il mio miglior collega": eccolo... sconcerto mondiale per questa foto

26 luglio 2022 a

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è in isolamento per il Covid. E sta lavorando da solo, alla Casa Bianca, al telefono. Eccolo quindi in una foto pubblicata in un post sul suo profilo Twitter su una terrazza con divanetti e poltrone bianche con i cuscini verdi. Biden è seduto su una poltroncina, è in giacca e cravatta, indossa degli occhiali da sole ed è al telefono con qualcuno. Sul divanetto, di fianco a lui, è sdraiato un bellissimo pastore tedesco. "Ho ricevuto alcune chiamate stamattina con il miglior collega dell'uomo", ha scritto il presidente. Forse è l'effetto Covid...

Tant'è. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di "sentirsi meglio ogni giorno". "Mi sento bene, ho ancora un po' di mal di gola e un po' di tosse. Mi auguro di tornare a lavorare di persona entro la fine della settimana", ha detto Biden. Dopo aver partecipato a una riunione virtuale per parlare della produzione di chip per computer, il numero uno della Casa Bianca ha detto che "è tutto a posto" con gli esami medici che ha ricevuto ogni sera. Ha aggiunto che la sua voce è ancora rauca e che ha ancora una congestione nasale, ma di essere "sulla buona strada per riprendermi completamente, se Dio vuole. Non sto facendo gli stessi orari, ma sto soddisfacendo tutti i requisiti che mi sono stati richiesti".