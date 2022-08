Taiwan, Nancy Pelosi vicino all'isola: si alzano i jet cinesi. Minuti drammatici

02 agosto 2022 a

Tensioni alle stelle per la visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Diversi caccia cinesi si sono alzati in volo questa mattina proprio nei pressi dello Stretto di Taiwan. Un avvertimento alla speaker della Camera americana? A confermarlo, come riporta il Financial Times, è stato un funzionario di Taiwan, il quale ha evidenziato come la Cina stia intensificando l'attività militare intorno all'isola e come le unità militari del Comando del teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione siano in stato di massima allerta.

Infatti, pur non essendo ancora certo, la Pelosi dovrebbe arrivare in giornata sull'isola. Intanto dal Fujian, la provincia cinese più vicina a Taiwan, arrivano notizie su cambiamenti e cancellazioni dei voli interni. Cosa che lascia presupporre che lo spazio aereo potrebbe essere “riservato” a movimenti militari. La Cina, dunque, mette in guardia gli Usa: se la presidente della Camera americana seguirà la "strada sbagliata", Pechino dovrà allora adottare "misure forti e risolute" per salvaguardare la propria sovranità.

Anche la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha criticato l'ipotesi di viaggio di Pelosi a Taiwan aggiungendo che Cina e Usa "hanno mantenuto i contatti a livelli diversi" nella speranza che "i funzionari americani capiscano l'importanza e la sensibilità del problema e quanto possa essere pericoloso". Intanto Taiwan fa sapere anche di essere pronta ad "accogliere calorosamente" ogni ospite straniero. La Cina, invece, avrebbe temporaneamente detto stop alle importazioni di prodotti di diverse aziende alimentari di Taiwan, stando a quanto riportato dal Consiglio dell'Agricoltura di Taiwan: la motivazione ufficiale sarebbe collegata al rispetto da parte delle aziende di norme sulle importazioni introdotte nell'aprile dello scorso anno dalle autorità cinesi.