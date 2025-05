"Nel complesso, le elezioni sono state competitive e condotte in modo professionale, e i candidati hanno generalmente potuto fare campagna elettorale liberamente, sebbene alcuni abbiano riferito di aver subito intimidazioni. Il voto, tuttavia, si è svolto in un contesto fortemente polarizzato, in cui i candidati non hanno potuto godere di condizioni di parità": l’Alta rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, e la commissaria all’Allargamento, Marta Kos, lo hanno dichiarato in una nota congiunta commentando le elezioni di domenica 11 maggio.

Secondo le due rappresentanti europee, a svantaggiare i partiti non al governo sarebbe stato "l’ampio utilizzo di risorse amministrative" e "la leva istituzionale". Di qui la possibilità che "la maggioranza al potere abbia avuto un vantaggio derivante dal suo mandato". Kallas e Kos, poi, hanno aggiunto: "Sono state mosse numerose accuse di pressioni sugli elettori, in particolare sui dipendenti pubblici. Gli sforzi coordinati per indagare e perseguire i reati elettorali rappresentano uno sviluppo positivo e sono necessari ulteriori interventi per affrontare le persistenti preoccupazioni relative alle pratiche scorrette in ambito elettorale. L’indipendenza dei media continua a essere un problema e la loro copertura elettorale ha continuato a dare risalto ai partiti principali; anche la trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali è rimasta limitata".