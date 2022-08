Medjugorje, bus si ribalta: morti 12 pellegrini, strage senza precedenti

06 agosto 2022 a

a

a

Una tragedia mentre andavano in pellegrinaggio. È di dodici morti e una trentina di feriti il bilancio provvisorio di un incidente stradale nella Croazia settentrionale che ha coinvolto un autobus carico di pellegrini polacchi diretti al santuario cattolico di Medjugorje, in Bosnia ed Erzegovina. Diciotto dei feriti, che sono stati tutti trasportati negli ospedali della zona, sarebbero in gravi condizioni, ha affermato Maja Grba Bujevic, capo dei servizi di emergenza della Croazia. Un funzionario del consolato polacco in Croazia, Dagmara Lukovic, ha specificato che i passeggeri erano tutti cittadini polacchi.

Inferno sull'A1, scontro tra auto e tir: corsie chiuse, un drammatico bilancio

L’incidente è avvenuto intorno alle 5:40, ora locale, quando l’autobus è uscito fuori strada a circa 60 chilometri a nord di Zagabria. Sul posto sono state inviate squadre di soccorso ed è in corso un’indagine sulla causa dell’incidente, riportano i media croati. La tv di Stato croata ha mostrato un video in cui si vede un bus blu distrutto in un fossato vicino all’autostrada. L’autobus stava viaggiando in direzione di Zagabria, la capitale della Croazia.

Un 2° suv piomba sullo stabilimento, terrore e rabbia: Forte dei Marmi, cosa sta succedendo

Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha detto che l’autobus stava portando i pellegrini al santuario cattolico di Medjugorje, nel sud della Bosnia. Il santuario è la terza meta di pellegrinaggio più popolare d’Europa dopo Lourdes e Fatima. "Questa mattina ho parlato dei dettagli della tragedia con il primo ministro croato Andrej Plenkovic, che ha assicurato il pieno sostegno da parte dei servizi medici croati", ha detto Morawiecki su Facebook. "Ho raccomandato ai nostri servizi consolari di avviare un’organizzazione per il sostegno alle famiglie delle persone coinvolte nell’incidente", ha aggiunto.